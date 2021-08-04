В Албанії спалахнули лісові пожежі [ Редактировать ]
В Албанії спалахнули лісові пожежі. Найбільше осередків займань на півострові Карабурун на території заповідника. Поширенню вогню сприяє сильний вітер.
Тамтешні правоохоронці не відкидають версію підпалу. Місцевим пожежникам не вдається загасити полум'я. В країні лише один вертоліт, який здатен перевозити дві тони літрів води. Тож Албанія звернулася за допомогою до інших країн.
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