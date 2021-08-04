В среду утром, 4 августа, заместителя погибшего главы Белоруского дома в Украине Виталия Шишова не пропустили в страну на пограничном пункте "Устилуг". Родиону Батулину запретили въезд в Украину. Об этом заявили в БДУ.

Запрете на въезд в Украину якобы введен сроком на 3 года.

Основания запрета пограничникам не известны. Ссылаются на "секретность" СБУ.

Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами.

3 августа, с первой информацией об обнаружении тела Виталия Шишова, он в спешном порядке выехал первым автобусом обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным.

Напомним, что полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

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