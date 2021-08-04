Новый виток цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для потребителя. А это и население, и предприятия теплокоммунэнерго, и бизнес. Тарифному беспределу власти должен быть положен конец. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он отметил, что очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает.

"Долги населения за ЖК-услуги составляют около 70 млрд гривен. Субсидию получить невозможно. Ежедневный рост цен буквально на все уже довел людей до нищеты. Однако власть считает, что тарифы можно повышать и дальше. Так, эксперты прогнозируют рост стоимости отопления уже осенью на 30%-40%", – отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции акцентировал, что ОПЗЖ уже давно зарегистрировала в парламенте пакет законопроектов, направленных на снижение тарифов, однако власть упорно игнорирует эти инициативы оппозиционеров.

"Сегодня есть все возможности прекратить тарифное издевательство над людьми. Нужно установить мораторий на повышение тарифов, отечественный газ, себестоимость которого составляет около 3000 грн. за тысячу кубов, направить на нужды населения и обеспечить им предприятия теплокоммунэнерго, снизить тарифы на электричество за счет атомной генерации. Также важно обеспечить субсидиями всех, кто в них нуждается. Мы показали, как все это можно сделать, и внесли необходимые законопроекты. Однако у "слуг народа", видимо, другие цели и задачи", – подчеркнул политик.

По его словам, только полная смена нынешней власти может изменить ситуацию в стране.

"Эта Зе-команда живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где все в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок", – резюмировал Юрий Бойко.