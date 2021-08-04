Молодой парень умер во время дождя [ Редактировать ]
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В селе Елизаветовка Днепропетровской области парень из Бердянска поскользнулся во время дождя и умер. Об этом сообщает "Бердянск 24".
Информацию подтвердили в отделе Национальной полиции.
Дело в том, что он схватился за оголенный провод, это стоило ему жизни.
К сожалению, медикам не удалось помочь пострадавшему.
Читайте также, удар молнии привел к пожару в школе села Перекалье Ривненской области. Параллельно с тушением огня пожарные спасали имущество и оборудование из учебных кабинетов и классов, в этом из активно помогали местные жители.
Кроме того, в Киевской области, в Обуховском районе, в городе Кагарлык, молния попала в движущийся автомобиль. После удара молнии легковушка слетела с трассы и столкнулась с деревом, но обошлось без жертв. На дороге образовалась пробка.
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