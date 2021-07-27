Удар молнии привел к пожару в школе села Перекалье Ривненской области. Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожарных местные жители вызвали в 01:16 27 июля. На место вызова направили два дежурных отделения спасателей 13-й части пгт Заречное и местную пожарную команду села Боровое. Также была дополнительно привлечена пожарная автоцистерна лесного хозяйства.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша местной школы. Огонь тушили четыре часа - до 05:10. Пламя успело уничтожить перекрытие на площади 360 кв. м.

Параллельно с тушением огня пожарные спасали имущество и оборудование из учебных кабинетов и классов. В этом из активно помогали местные жители. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как не пострадать от молнии во время грозы.