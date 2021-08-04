Працівники закликають Зеленського не допустити, щоб Укроборонпром призначив їм особу, звинувачену у крадіжках держмайна, пише видання "Українські Новини".

В Укроборонпромі збираються призначити директором ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу концерну, Андрія Лікаренка, який займав цю посаду у 2012-14 роках. Результатом його роботи стало порушення кримінальних проваджень за розкрадання держмайна в особливо крупних розмірах. За це його звільнили, а слідчі дії тривають донині.

Про це ідеться у відкритому зверненні трудового колективу підприємства до Президента Зеленського, яке підписали 402 співробітники, повідомляє "Главком".

У документі зазначили, що підприємство наразі лишилося без керівника.

"Термін контракту попереднього директора закінчився 29.07.2021 року. Станом на 03.08.2021 року Віктор Кирницький не звільнений і не призначений, хоча пройшов усі необхідні процедури. А натомість керівництво Укроборонпрому новим директором бажає призначити Андрія Лікаренка", – зазначено у зверненні.

Люди наголошують, що за керування Лікаренка "завод пережив часи розрухи та пограбування" і побоюються, що "країна втратить стратегічне ДП НАРП через часту та не найкращу зміну керівництва".

У зверненні колектив висловлює президентові побажання, аби в Укроборонпромі почули голос людей і продовжили контракт із чинним директором.



"Показники роботи ДП "НАРП" стабільно високі із динамікою зростання. Виконується Стратегія розвитку на 2019-2023 рр. Укладені нові контракти з ремонту авіатехніки, підприємство успішно конкурує на світових ринках з російськими компаніями, фінансово-економічне становище, порівняно з попередніми роками, стабілізувалось. Ми знаємо, що будемо робити у ближчі п’ять років. Цінуємо нашу спільну роботу і наш персональний внесок у розвиток підприємства", – ідеться у зверненні працівників НАРП.

Люди висловлюють побажання главі держави не посилювати соціальну напруженість в колективі, що "може призвести до зриву виконання оборонних замовлень, зростання напруженості у складному регіоні". Вони готові "відстоювати свого керівника" і просять Володимира Зеленського посприяти, аби контракт із чинним директором було продовжено.