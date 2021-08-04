Виплатити зарплатні борги вимагали гірники на Львівщині. Гроші там шахтарі не бачать вже три місяці. Чи вдалося їм достукатися до влади? І до яких радикальних дій обіцяють вдатися?

У центрі Львова - сотні гірників. Вони йдуть до обласної адміністрації.

Дмитро, шахтар:

Щоб нас почули і віддали нашу зарплату за три місяці яку нам не виплачують!

Частково зарплату вісім тисяч працівників копалень Львівщини отримали лише за квітень. А загалом шахтарям заборгували трохи більше 200 мільйонів гривень.

Степан Смілка, голова профспілки гірників шахти "Великомостівська":

У нас є два борги - це "Держвуглепостач", який триває три роки 113 млн, це державна структура, яка продавала вугілля. Збагачувалася, продавала на "Центренерго", і другий борг - це вугілля, яке ми відвантажували січень, лютий , березень на "Укрвуглезбагачення". Це сума приблизно 92 мільйона.

Про можливий другий борг гірники попереджали вже обласну адміністрацію. Мовляв, вугілля відвантажували фірмі зі статутним капіталом 500 гривень, у якої навіть працівників не було.

Степан Смілка, голова профспілки гірників шахти "Великомостівська":

Ні одна ДП України не грузить на ту фірму, на яку їм хочеться. Вони грузять тільки на ті фірми, які їм кажуть Міністерство.

То ж і погасити борги тепер вимагають від уряду та Міністерства енергетики.

Олег Турчин, голова Львівської територіальної профспілки працівників вугільної промисловості:

Я получив від Кабміна, це теж не їхні діло, ви знаєте мене начало тіпати, але коли я получив два рази від нашого Міністерства відповідь, що таке діло не міністерське, а це ваші господарський діла.

В обласній адміністрації кажуть, борги зможуть погасити не раніше наступного року.

Андрій Годик, заступник голови Львівської ОДА:

Цей борг має бути переведений на "Центренерго". Але питання: коли ці кошти будуть виплачені. І ми тут підтримуємо ДП "Львіввугілля", що кошти не повинні бути в межах аж повернення боргу 92 мільйони до лютого 2022 року.

Додатково з Держбюджету всі українські копальні до кінця серпня за програмою реструктуризації мають отримати гроші. Йдеться про майже чотириста мільйонів гривень. Шахтарі, кажуть, готові зачекати до 11 серпня, в інакшому разі знову блокуватимуть облдержадміністрацію. А 23 серпня влаштують масову акцію протесту на Хрещатику - разом з іншими гірниками України.