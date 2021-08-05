"Не повторяйте моих ошибок": Хью Джекман напугал поклонников сообщением о биопсии [ Редактировать ]
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Голливудский актер Хью Джекман был вынужден в очередной раз сделать биопсию. Хью сам рассказал об этом на своей страничке в Twitter, сообщает Daily Mail.
52-летний австралиец уже давно борется с онкологическим заболеванием. В 2013 году Джекмена прооперировали. С тех пор он регулярно проходит обследования.
В конце июля во время визита звезды к врачам их что-то насторожило, и актеру пришлось сдать образцы тканей кожи.
Помните, за здоровьем нужно следить. Регулярно проходите обследования и не ведите себя как капризные дети, не поступайте так, как делал я когда-то - защищайте свою кожу от солнца.
Исполнитель роли Росомахи в серии фильмов о супергероях "Люди Икс" в настоящее время готовится к бродвейскому мюзиклу "Музыкальный человек", премьера которого запланирована на конец этого года.
Напомним, что в начале 2017 года у Хью Джекмана обнаружили рак - базальноклеточную карциному - в шестой раз. Актер выл вынужден удалить новообразование.
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