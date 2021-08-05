Большая концентрация аэрозольных частиц в воздухе увеличивает риск старческого слабоумия. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Вашингтона по итогам исследования 4 тысяч пожилых жителей Сиэтла. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Environmental Health Perspectives.

Если масса аэрозольных частиц в кубическом метре воздуха увеличивается на один микрограмм, вероятность появления слабоумия у пожилых людей повышается примерно на 16%. Это было характерно как для болезни Альцгеймера, так и для других форм старческого слабоумия.

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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год из-за загрязнения атмосферы канцерогенами и другими вредными веществами умирает около 7 млн человек. Ряд ученых полагает, что на самом деле подобных смертей может быть гораздо больше.

Наиболее опасными для здоровья людей и домашних животных считают различные аэрозольные частицы, которые попадают в воздух крупных городов в результате взаимодействий выхлопных газов, воды и солнечного света. Как правило, эти микроскопические капли задерживаются в нижних слоях атмосферы на две-три недели. Благодаря этому они могут распространяться достаточно широко и проникать в организм людей.

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Изучая образцы воздуха, ученые пришли к выводу, что аэрозольные частицы играют огромную роль в развитии различных форм старческого слабоумия. В среднем при увеличении типичной массы аэрозольных частиц на один микрограмм в каждом кубическом метре воздуха такая вероятность увеличивалась на 16%.

Таким образом, на вероятность появления старческого слабоумия влияет не только генетика, диета и уровень физической активности, но и качество воздуха.

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