Ученые выяснили, как защитить мозг от слабоумия [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Курение сильнее повышает риск развития деменции у женщин, а сердечно-сосудистые заболевания - у мужчин. К такому выводу специалисты из Исследовательского института трансляционной геномики в США. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Scientific Reports.
Ученые изучили данные более 70 тысяч человек со всего мира в возрасте от 18 до 85 лет, чтобы проанализировать взаимосвязь между курением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и деменцией.
Участники исследования сообщали о своем здоровье и вредных привычках, а также выполняли задания для оценки их когнитивных функций. Сначала они должны были выучить 12 пар слов, а в следующем задании, увидев одно слово из пары, вспомнить второе.
Исследователи выяснили, что курение и сердечно-сосудистые заболевания влияют на вербальные навыки и память, начиная уже с 18 лет.
Как оказалось, курение оказалось больше связано с ухудшением памяти и способности к обучению у женщин, а сердечно-сосудистые заболевания - у мужчин.
На память, мышление и поведение наибольшее влияние оказывали сосудистые патологии, которые возникают из-за инсультов и других поражений сосудов мозга. Курение и сердечно-сосудистые заболевания могут стать дополнительным фактором риска.
Курение - основная причина развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с повышенным риском ухудшения когнитивных функций и развития болезни Альцгеймера.
В выборку попали также пациенты, лечившиеся на момент исследования от рака. Исследователи полагают, что и сама болезнь, и лечение тоже могут влиять на работу мозга.
Снизить риски развития деменции можно, скорректировав рацион. Даже небольшое количество мяса глубокой обработки, всего 25 грамм (одна порция бекона) при регулярном потреблении связано с ростом риска развития деменции на 44%.
Необработанное мясо при этом, наоборот, ассоциировалось со снижением риска: 50 грамм телятины, говядины или свинины в день уменьшали риски на 20%.
Ранее "Подробности" писал о том, какие еще продукты вредят головному мозгу.
по теме
В уникальных исследованиях принимали участие 100 человек
Серед тих, хто погодиться на укол, розіграють стипендію на навчання у найкращих вишах і навіть мільйон доларів. Як все організують?
Кількість смертей вперше за довгий час у будні не перевищила трьох сотень - 287 випадків. Найбільше нових хворих виявили у Києві, та Харківській і Дніпропетровській областях
з суботи, 15 травня, Чехія визнаватиме сертифікати про вакцинацію з Німеччини, Польщі та Угорщини. Ведуться перемовини і з Грецією та Хорватією, де чехи люблять відпочивати найбільше
Сертифікати на 400 крон - це близько 15 євро, можна витратити у 40 закладах. 30 тисяч євро фінансування під цей проєкт надав приватний доброчинець із місцевих жителів. А запровадити допомогла місцева влада