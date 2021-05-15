Курение сильнее повышает риск развития деменции у женщин, а сердечно-сосудистые заболевания - у мужчин. К такому выводу специалисты из Исследовательского института трансляционной геномики в США. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Scientific Reports.

Ученые изучили данные более 70 тысяч человек со всего мира в возрасте от 18 до 85 лет, чтобы проанализировать взаимосвязь между курением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и деменцией.

Участники исследования сообщали о своем здоровье и вредных привычках, а также выполняли задания для оценки их когнитивных функций. Сначала они должны были выучить 12 пар слов, а в следующем задании, увидев одно слово из пары, вспомнить второе.

Исследователи выяснили, что курение и сердечно-сосудистые заболевания влияют на вербальные навыки и память, начиная уже с 18 лет.

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Как оказалось, курение оказалось больше связано с ухудшением памяти и способности к обучению у женщин, а сердечно-сосудистые заболевания - у мужчин.

На память, мышление и поведение наибольшее влияние оказывали сосудистые патологии, которые возникают из-за инсультов и других поражений сосудов мозга. Курение и сердечно-сосудистые заболевания могут стать дополнительным фактором риска.

Курение - основная причина развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с повышенным риском ухудшения когнитивных функций и развития болезни Альцгеймера.

В выборку попали также пациенты, лечившиеся на момент исследования от рака. Исследователи полагают, что и сама болезнь, и лечение тоже могут влиять на работу мозга.

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Снизить риски развития деменции можно, скорректировав рацион. Даже небольшое количество мяса глубокой обработки, всего 25 грамм (одна порция бекона) при регулярном потреблении связано с ростом риска развития деменции на 44%.

Необработанное мясо при этом, наоборот, ассоциировалось со снижением риска: 50 грамм телятины, говядины или свинины в день уменьшали риски на 20%.

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