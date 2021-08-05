Своє прохання Європа аргументує фактами, коли в Польщі затримували українців, що мали по кілька паспортів

ЄС закликав Україну не видавати по два закордонні паспорти українцям. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо безвізового режиму.

Своє прохання Європа аргументує фактами, коли в Польщі затримували українців, що мали по кілька паспортів.

У Брюсселі підкреслюють, очікують від України не просто припинення такої практики, а й ануляції вже виданих додаткових документів.