Євросоюз закликав не видавати українцям по два закордонних паспорти [ Редактировать ]
ЄС закликав Україну не видавати по два закордонні паспорти українцям. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо безвізового режиму.
Своє прохання Європа аргументує фактами, коли в Польщі затримували українців, що мали по кілька паспортів.
У Брюсселі підкреслюють, очікують від України не просто припинення такої практики, а й ануляції вже виданих додаткових документів.
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