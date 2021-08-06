На Каменец-Подольский обрушился ураган. В результате повалены деревья и электроопоры, а также обесточены улицы и повреждены крыши.

Об этом сообщает пресс-служба Каменец-Подольского городского совета.

Отмечается, что в городе повалены деревья и оборваны провода, а также сорваны крыши на Вокзальной, Хмельницкой улицах, по переулку Новый. У жителей города наблюдаются проблемы с газоснабжением.

Ураган также задел древнюю крепость и сорвал навес башни Ласькой.

Как сообщил директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба, деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу.

Ранее сообщалось, что в Первомайске ураган сорвал крышу суда и "вымел" документы.

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