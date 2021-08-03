В Первомайске ураган сорвал крышу суда и "вымел" документы (видео) [ Редактировать ]
Источник: МK.news
В понедельник, 2 августа, город Первомайск в Николаевской области накрыла мощная буря. Шквальный ветер сорвал часть крыши со здания городского районного суда и "вымел" документы. Об этом сообщает МK.news.
Местные жители засняли на видео, во время непогоды здание Первомайского суда осталось без части крыши, а ветер разносит документы. В комментариях местные жители предположили, что ураган уничтожил архивы, которые хранились на чердаке здания.
Несмотря на проливной дождь, на место происшествия приехали представители власти. Работники суда начали латать крышу и вычерпывать воду, которая залила кровлю.
Напомним, что вечером 1 августа во Львове 20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в Стрыйском парке - на них упало дерево, поваленное бурей.
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