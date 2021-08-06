В столице с 10 до 12 августа 2021 года пройдут военные учения, сопровождающиеся взрывами пиротехнических устройств. Об этом сообщает пресс-служба Шевченковской районной государственной администрации Киева.

Таким образом, главнокомандующий Вооруженных сил Украины принял решение о проведении военных сборов с призывом военнобязанных и резервистов, которые относятся к территориальной обороне Киева. Их задачей будет на практике "отшлифовать" совместные действия по обороне Киева.

Отмечается, что в ходе учений будут использованы холостые боеприпасы и учебные взрывные устройства. Согласно плану, учения пройдут в таких районах столицы:

Учебное место № 1 - выполнение боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая Окружная напротив ЖК "Министерский");

Учебное место № 2 - поддержка правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);

Учебное место № 3 - охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);

Учебное место № 4 - охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);

Учебное место № 5 - развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева (малый зал Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации);

Учебное место № 6 - развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны города Киева (спортивный зал Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации).

Читайте также, в Черном море началась активная фаза многонациональных учений по разминированию под названием Dive-2021. Кроме Украины, в учениях принимают участие страны-члены Североатлантический альянса - США, Болгария, Румыния, а также Грузия и Азербайджан.

Кроме того, Координационная группа Антитеррористического центра совместно с СБУ провели в Киеве плановые антитеррористические учения. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства, тренировки прошли в ночное время в Шевченковском районе.

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