Украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Горуна стал третьим в категории до 75 килограмм, проиграв полуфинал итальянцу Луиджи Бузе – 0:3.

32-летний Станислав начал свой путь к награде на групповом этапе. В первой схватке Горуна добыл трудную победу над японцем Кеном Нишимурой (2:1).

Второй поединок также вышел непростым для украинца. Американец Томас Скотт оказал достойное сопротивление Стасу, но все же уступил (2:1).

В следующей схватке наш борец боролся с неудобным Каролем Харспатаки из Венгрии. Соперники отлично знают друг друга, что вылилось в ничейный исход (0:0). Несмотря на это, Горуна досрочно обеспечил себе выход в полуфинал.

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Заключительный поединок выдался крайне неудачным для украинца. Он допустил несколько ошибок и проиграл Абдалле Абделазизу из Египта (1:4).

Однако смог принести Украине еще одну медаль. Теперь в активе сборной Украины еще одна бронзовая медаль Токио-2020.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Хижняк пробился в финал Олимпиады.

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