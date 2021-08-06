Лісові пожежі у Каліфорнії знищили містечко Грінвіль [ Редактировать ]
Лісові пожежі в американській Каліфорнії вщент знищили містечко Грінвіль. Кількасот його жителів евакуювали напередодні. Загалом у Каліфорнії нині вирує кілька потужних пожеж.
Поширенню стихії сприяє суховій та рекордна спека. У Національному парку "Долина смерті" зафіксували приголомшливий максимум - плюс 54 градуси за Цельсієм. Це найвищий показник із липня 1913 року.
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