Зарплаты в США: сколько платят в ресторанах и супермаркетах [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Средняя заработная плата сотрудников ресторанов и супермаркетов в США впервые превысила $15 в час. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Федерального бюро статистики.
Минимальный федеральный размер оплаты труда в США - $7,25, показатель не меняется. С 2012 года активисты в рамках движения Fight for $15 предлагают увеличить установленную правительством ставку.
Между тем около 80% сотрудников всех отраслей в Соединенных Штатах получают $15 или больше за час работы. В 2014 году этот показатель составлял 60%.
Конкуренция на рынке труда в 2021 году вынудила крупные компании из секторов ритейла и услуг - Disney, Best Buy, Target, Costco и CVS - объявить о повышении ставки оплаты труда, что привело к аналогичному решению компаний поменьше.
Средняя часовая ставка не руководящего персонала в США достигла $25,83, что на 7,8% выше, чем в начале пандемии коронавируса.
Напомним, что в Министерстве финансов опровергли заявление Марченко о повышении минимальной зарплаты в 2022 году до 7 тыс. грн. А также тот факт, что средняя зарплата украинцев превысила $500.
по теме
Наскільки все буде складно? І який саме сценарій очікують у Білому домі?
Відзначати 60-річчя збиралися цієї суботи: запросили сотні гостей, але в останню хвилину Барак та Мішель Обами попросили всіх не приїжджати
У США вже щепили 70 відсотків дорослого населення - а це понад 180 мільйонів американців
Не минуло й кількох місяців з часу, коли обов'язкове носіння масок у Сполучених Штатах скасували, як влада знову "закручує гайки"
Міністерство фінансів готове надати технічну допомогу штатам, щоб реалізувати цю пропозицію