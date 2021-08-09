Средняя заработная плата сотрудников ресторанов и супермаркетов в США впервые превысила $15 в час. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Федерального бюро статистики.

Минимальный федеральный размер оплаты труда в США - $7,25, показатель не меняется. С 2012 года активисты в рамках движения Fight for $15 предлагают увеличить установленную правительством ставку.

Между тем около 80% сотрудников всех отраслей в Соединенных Штатах получают $15 или больше за час работы. В 2014 году этот показатель составлял 60%.

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Конкуренция на рынке труда в 2021 году вынудила крупные компании из секторов ритейла и услуг - Disney, Best Buy, Target, Costco и CVS - объявить о повышении ставки оплаты труда, что привело к аналогичному решению компаний поменьше.

Средняя часовая ставка не руководящего персонала в США достигла $25,83, что на 7,8% выше, чем в начале пандемии коронавируса.

Напомним, что в Министерстве финансов опровергли заявление Марченко о повышении минимальной зарплаты в 2022 году до 7 тыс. грн. А также тот факт, что средняя зарплата украинцев превысила $500.