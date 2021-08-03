Власти Нью-Йорка вводят требование об обязательной вакцинации от коронавируса или ПЦР-тестировании для сотрудников и посетителей ресторанов, баров, кафе и фитнес-залов. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио на брифинге, который транслировался в Twitter.

Требование вступит в силу с 16 августа, а с 13 сентября начнутся проверки в заведениях. Посетителям достаточно будет показать карточку о сделанной первой прививке.

Каждый, кто вакцинирован, может делать множество вещей, доступных в городе. Но если ты не вакцинирован, ты не сможешь в них участвовать. Если вы хотите полностью быть частью общества, вы должны быть вакцинированы.

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По данным мэрии, за последние сутки в Нью-Йорке диагностировали 1288 новых случаев коронавируса, 75 человек были госпитализированы. В Нью-Йорке, население которого составляет 8,5 миллиона человек, полностью вакцинировались от COVID-19 около 4,4 миллиона жителей (от 45 до 65%).

Напомним, что власти Нью-Йорка с 30 июля платят по $100 каждому, кто делает первую прививку от коронавируса.

На фоне роста заболеваемости американские власти в ближайшее время объявят об обязательной вакцинации для государственных и муниципальных служащих.

Сейчас в США одобрены три вакцины от COVID-19: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, которая требует введения одной дозы.