Нью-Йорк запретил посещение ресторанов и спортзалов без прививки или ПЦР-теста [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Власти Нью-Йорка вводят требование об обязательной вакцинации от коронавируса или ПЦР-тестировании для сотрудников и посетителей ресторанов, баров, кафе и фитнес-залов. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио на брифинге, который транслировался в Twitter.
Требование вступит в силу с 16 августа, а с 13 сентября начнутся проверки в заведениях. Посетителям достаточно будет показать карточку о сделанной первой прививке.
Каждый, кто вакцинирован, может делать множество вещей, доступных в городе. Но если ты не вакцинирован, ты не сможешь в них участвовать. Если вы хотите полностью быть частью общества, вы должны быть вакцинированы.
По данным мэрии, за последние сутки в Нью-Йорке диагностировали 1288 новых случаев коронавируса, 75 человек были госпитализированы. В Нью-Йорке, население которого составляет 8,5 миллиона человек, полностью вакцинировались от COVID-19 около 4,4 миллиона жителей (от 45 до 65%).
Напомним, что власти Нью-Йорка с 30 июля платят по $100 каждому, кто делает первую прививку от коронавируса.
На фоне роста заболеваемости американские власти в ближайшее время объявят об обязательной вакцинации для государственных и муниципальных служащих.
Сейчас в США одобрены три вакцины от COVID-19: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, которая требует введения одной дозы.
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Чтобы получить деньги, жителям Нью-Йорка нужно будет перед прививкой зарегистрироваться на специальном сайте, сообщил мэр города Билл Де Блазио. В Нью-Йорке, население которого составляет 8,5 миллиона человек, полностью вакцинировались от COVID-19 около 4,4 миллиона жителей (от 45 до 65%)
Раніше в компаніях Pfizer та Moderna заявили, що захисний ефект від їхніх препаратів знижується через шість місяців після другої дози вакцини, тому "третя доза буде потрібна протягом шести-дванадцяти місяців після повної вакцинації"
Вони не можуть повернутися до колишнього ритму і працювати повний день впродовж пів року після хвороби. Для таких людей в американській клініці збираються розробити комплексну терапію