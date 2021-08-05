США запретят въезд всем невакцинированным иностранцам - СМИ [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Американская администрация разрабатывает план о снятии ограничений на въезд из ряда стран. Он предусматривает, что почти все иностранцы смогут въехать в страну только после полного курса вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил анонимный представитель Белого дома агентству Reuters.
Меры должны вступить в силу одновременно со снятием существующих ограничений на въезд из ряда стран. Действовать они будут в отношении сразу всех иностранцев.
По словам источника в Белом доме, вырабатывается "поэтапный план, который через какое-то время будет означать, что, за некоторыми исключениями, иностранные граждане (из всех стран), которые въезжают в США, должны быть полностью вакцинированы".
О сроках обязательной вакцинации для получения американской визы пока не сообщается. В ближайшее время ограничения на въезд в США сниматься не будут из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Сейчас в США запрещен въезд большинству иностранцев, которые за последние две недели находились в Великобритании, странах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, ЮАР, Иране и Бразилии.
Соединенные Штаты на прошлой неделе ввели ограничения для непривитых федеральных служащих. Все они обязаны либо отчитаться о сделанной прививке, либо регулярно сдавать тесты. В некоторых штатах вводят обязательное ношение масок на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.
Напомним, что с четверга, 5 августа, власти ужесточили правила въезда в Украину. В том, что изменилось, можно прочитать в нашем материале.
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