Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Таким образом, средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов. Средний курс в июне составлял 27,24 гривен за доллар. Средняя зарплата составила 525 долларов.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июнем прошлого года) зарплата выросла на 23,6%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 12,9%.

Самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 20 455 гривен, самая низкая - в Кировоградской области - 11 497 гривен.

Ранее сообщалось, где украинцам платят самые высокие зарплаты.