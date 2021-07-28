Средняя зарплата украинцев превысила 500 долларов [ Редактировать ]
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Таким образом, средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов. Средний курс в июне составлял 27,24 гривен за доллар. Средняя зарплата составила 525 долларов.
По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июнем прошлого года) зарплата выросла на 23,6%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 12,9%.
Самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 20 455 гривен, самая низкая - в Кировоградской области - 11 497 гривен.
Ранее сообщалось, где украинцам платят самые высокие зарплаты.
по теме
В среду, 28 июля, с авиабазы Эмари отправился самолет с вакцинами в Украину
Вакцинация от COVID-19 в Украине в самом разгаре
Данными поделились в Министерстве образования и науки
Восстановлением электроснабжения занимаются аварийные бригады
Успение Божьей Матери отмечается завершением Успенского поста и всегда празднуется 28 августа