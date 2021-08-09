Министерство здравоохранения Украины собирается к осени 2021 года обеспечить в каждом регионе возможность диагностических мероприятий по выявлению "Дельта"-штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, часть лабораторных центров в настоящее время обеспечили специфическими тестами на COVID-19. При этом на уровне Центра общественного здоровья закупили 2 тысячи спецсистем.

На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысяч таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области.

Отмечается, что сейчас штамм коронавируса "Дельта" на территории Украины можно определить двумя способами - с помощью специальных ПЦР-тестов, а также геномного секвенирования. Известно, что больных с подтвержденным штаммом инфекции медучреждения страны лечат по тому же протоколу, что и "стандартные".

Читайте также, на территории Винницкой области резко увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма "Дельта". В регионе лабораторно подтверждены 25 случав "Дельта"-штамма COVID-19 из 30 отправленных в Центр общественного здоровья образцов.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в стране ситуация с коронавирусом стабильная. Адаптивный карантин, который действует до конца лета, будут продлевать, и нас снова ждут разделение на зоны по регионам.

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