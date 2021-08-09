Правительство Венгрии приняло решение с 7 августа 2021 года открыть границы страны для граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Для того, чтобы путешествовать в Венгрию, гражданам Украины не нужно соблюдать дополнительные ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Однако в случае прилета в страну на самолете нужно обязательно иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного не позже 72 часов до вылета.

Отмечается, что украинцы, у которых присутствует сертификат о вакцинации, могут беспрепятственно брать с собой в поездку детей до 18 лет. Известно, что для транзитного транспорта могут потребоваться специальные документы, которые дают право на въезд в страну.

Читайте также, украинцам разрешили въезд на территорию Финляндии. Однако для этого необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса, в страну будут пускать с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или подтверждением, что человек переболел вирусом, только при наличии уважительного основания для поездки.

Кроме того, Швейцария со 2 августа сняла ограничения на въезд для туристов из Украины. Для прибывших в страну из регионов с опасными вариантами вируса и находившихся на территории этих регионов более 10 дней и не привитых предусмотрен 10-дневный карантин.