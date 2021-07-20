Украинцам разрешили въезд на территорию Финляндии. Однако для этого необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Новые правила въезда в Финляндию начнут действовать с понедельника, 26 июля.

Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации.

В страну будут пускать граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации следующими препаратами:

Comirnaty (Prizer-BionTech),

Spikevax (Moredna),

Vaxzevria (AstaZeneca),

Janssen (Johnson&Johnson),

BIBP/Sinopharm,

Covishield,

CoronaVac.

Кроме того, в Финляндию будут пускать с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или подтверждением, что человек переболел вирусом, только при наличии уважительного основания для поездки.

Ранее сообщалось, что в Финляндии были введены небывалые меры безопасности из-за коронавируса.

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