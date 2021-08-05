В четверг, 5 августа, правила пересечения границы в Украине изменили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Теперь людей с инвалидностью будут пропускать вне очереди.

Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью", который предусматривает изменения в правилах пересечения границы.

Теперь смогут вне очереди пересекать границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории:

люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы,

лица с инвалидностью I группы,

лица, их сопровождающие.

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Как сообщали "Подробности", Совет ЕС рекомендовал странам-членам Евросоюза снять ограничения для граждан Украины. Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательной, национальные власти сами решают, граждан каких стран пускать на свою территорию.

Ограничения для украинцев сняли Италия, Франция, Нидерланды, Швеция, Португалия, Люксембург и некоторые другие.

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