Вид на Цюрих и Альпы Источник: Markus Schreiber

Швейцария со 2 августа сняла ограничения на въезд для туристов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

При въезде в Швейцарию необходимо предъявить:

сертификат о полном курсе вакцинации (14 дней после получения второй дозы) препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield), Johnson & Johnson (Janssen), Sinopharm/BIBP, Sinovac (CoronaVac);

отрицательный результат ПЦР-теста (максимум за 72 часа до въезда);

отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда);

подтверждение о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Для прибывших в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находившихся на территории этих регионов более 10 дней и не привитых предусмотрен 10-дневный карантин.

Всем, кто собирается путешествовать в Швейцарию самолетом, нужно заблаговременно заполнить въездную онлайн-форму на сайте https://swissplf.admin.ch/home.

Как сообщали "Подробности", ранее Совет ЕС рекомендовал странам-членам Евросоюза снять ограничения для граждан Украины. Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательной, национальные власти сами решают, граждан каких стран пускать на свою территорию.

Ограничения для украинцев сняли Италия, Франция, Нидерланды, Швеция, Португалия, Люксембург и некоторые другие.