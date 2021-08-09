Смерть в аквапарку Дніпра. У басейні затонув 9-річний хлопчик. Медики вжили всіх заходів, щоб урятувати дитину, але марно. У поліції інцидент розглядають як нещасний випадок. Чи справді це так - з'ясовувала Олена Мендалюк.

Це сталося в неділю на території аквапарку "Хеппі дей". У басейні для дорослих затонув дев'ятирічний хлопчик. Уже за сім хвилин на місці були медики швидкої, приїхали одразу дві бригади. Сорок хвилин намагалися реанімувати дитину.

Радій Шевченко, генеральний директор КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф":

Було відсутнє дихання і було відсутнє серцебиття у дитини. Протягом 40 хвилин продовжувалася серцево-легенева реанімація, яка на жаль виявилася безуспішною і через 40 хвилин роботи бригади була констатована біологічна смерть.

Від ранку місце відпочинку для відвідувачів зачинене - санітарний день! Оголошення адміністрація вивішує перед приходом журналістів.

Я не работаю в аквапарке, меня попросили наклеить, я вам ничего не отвечу, не смогу.

А на прохідній черга з охочих відвідати аквапарк. Про смерть дитини - не чули. Переконані в тому, що сталося, винні дорослі. Мовляв, не догледіли за дитиною.

Олексій, житель Дніпра:

Нормальная безопасность, просто родители не уследили и все.

Обставини смерті хлопця вивчає поліція. Поки що справу кваліфікують як нещасний випадок.

Ганна Старчевська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:

Рятувальник помітив, що хлопчику в воді стало зле. Однак для того, щоб нам підтвердити цю інформацію потрібно переглянути відео з камер. І тоді будемо говорити чи дійсно йому стало зле чи він втопився. Також чекаємо на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відповідальності з дорослих ніхто не знімає, додають правоохоронці. З дитиною в аквапарку були мама та хрещений. Чому дитину залишили в басейні без нагляду - невідомо.