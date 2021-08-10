Во вторник, 10 августа, христиане отмечают церковный праздник семи апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа. В этот день наши предки прославляли учеников Христа.

12 главных апостолов созвали всех своих учеников и попросили их выбрать семь человек, которые могли бы заботиться о создании уюта, заниматься бытовыми вопросами братства, раздавать милостыню нищим. В результате голосования были выбраны Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. В честь Пармена и Прохора был установлен праздник в этот день.

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Что нельзя делать 10 августа:

- Играть свадьбу. Считается, что человек, который заключит брак в этот день, долго не проживет.

- На Прохора и Пармена люди избегали любых покупок. Считалось, что все будет куплено 10 августа, долго не прослужит.

- Нельзя отправляться в лес за грибами в плохом настроении, иначе вернетесь домой с пустой корзиной.

Ранее мы публиковали календарь православных праздников на август-2021.

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