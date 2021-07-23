В Украине уже этой осенью могут вернуть строгий карантин, и страна снова попадет в так называемую "красную зону". Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов.

По его словам, вторую дозу вакцины от коронавируса получили всего 4% украинцев. К тому же, за последние сутки в стране увеличилось количество заражений COVID-19.

"Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств", - сказал главный санврач.

Кузин заявил, что в украинском правительстве уже подготавливаются к третьей волне коронавируса. По официальным прогнозам, она вернет страну к самому суровому карантину.

"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - отметил Кузин.

Медик рекомендует украинцам не затягивать с вакцинацией. "Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью уже иметь свой иммунитет", - подытожил главный санврач.

Ранее мы писали о том, что в Киеве зафиксировали первые случаи заражение штаммом "Дельта". Также сообщалось, что в двух областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне.

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