Ювілейні гривні до річниці Незалежности. Нацбанк вводить у обіг одразу чотири пам'ятні монети серії "Відродження української державности". Є і срібні - пів кілограма завважки, і золоті - вартістю понад 100 тисяч гривень. Ксенія Барвіненко побувала в банкнотно-монетному дворі й дізналася, як карбують монети та що зображено на колекційних гривнях.

Усе починається - з гіпсу. Так можна сказати про виробництво монет. Адже перш ніж металева гривня потрапить до вашого гаманця або срібна монета стане на поличку до колекціонера, її макет виготовляють на гіпсовій формі.

Володимир Атаманчук, головний художник-скульптор Монетного двору:

Ескізи нам передають від НБУ затверджені художньою радою і потім цей ескіз до виконання і ми виконуємо модель по заданих параметрах дещо літери там ми можемо фрезерувати на фрезерувальному станку, а все що стосується фігуративного - то це все вручну.

І лише потім - зображення переносять на металевий штамп. Та яким би точним не було обладнання, без умілих рук не обійтися. Заготовку доводять до ідеалу під мікроскопом.

Дорабатываем уже в чистовом царапины может быть, может быть какие-то волны, сколы, разное там есть.

І коли штапм готовий - у цех карбування, де й народжуються монети.

Тетяна Палій, операторка автоматичних і напівавтоматичних ліній холоднокарбувального устаткування:

Зі спеціальних заготовок які виготовлені в даний момент зі срібла 925 проби, кожна заготовинка контролюється кладеться в карбувальний бокс і включається, в даний момент відбувається процес карбування. - А довго воно? - Все? - Там, там високий тиск.

Карбування однієї пам'ятної монети триває кілька секунд, а потім її довго розглядають - контроль якості.

Володимир Баглай, генеральний директор Банкнотно-монетного двору:

Це, по суті, ручна робота, кожна монета перевіряється на якість, щоб не було ні пилинка, ні подряпинка. Потім вона в ручну фарбується і знову перевіряється на якість. Бо якість пруф - це на світовому ринку найвища якість монет, там вже є відображення дзеркала, яке повинно бути ідеальним, на розмінних монетах його не вимагається.

Нині тут завершують карбування пам'ятних монет до тридцятиріччя незалежності України, їх буде аж чотири.

Віктор Зайвенко, директор Департаменту грошового обігу:

Золота монета вагою 62,2 грама або 2 унції має номінал 250 гривень - діаметр 42 міліметра і тираж до 400 штук, дві срібні монети номінал 50 гривень і вага 500 грам тираж 500 штук, і 10 гривень маса монета 1 унція - тираж 3 000 штук, монета з недорогоцінного сплаву, номінал 5 гривень - тираж 50 000.

Найдорожча монета - золота. Її вартість орієнтовно 140 тисяч гривень. А півкілограмової срібної понад 20 тисяч. Найдешевший - п'ятигривенник з недорогоцінного металу - коштує 71 гривню. Окрім чотирьох пам'ятних монет до дня незалежності випустять і нову інвестиційну - її вартість приблизно тисяча 400 гривень, фактично це шматок чистого срібла, оформлений як гривня.