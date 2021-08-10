В Киеве умерла женщина после прививки вакциной Moderna [ Редактировать ]
Источник: Moderna
В Киеве 50-летняя женщина умерла от тяжелой формы COVID-19 после укола первой дозой вакцины Moderna. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, пишет "Страна.UA".
Женщина 1 августа вернулась с отдыха в Турции, а 5 августа привилась первой дозой препарата американской компании Moderna. Спустя четыре дня, 9 августа, она попала в реанимацию инфекционного отделения Киевской городской больницы №4. 10 августа она умерла.
Пациентка поступила в больницу с жалобами на лихорадку, слабость, сатурация (уровень насыщения крови кислородом) после госпитализации была критической - 40%. С кислородом - 68-70%, что также ниже нормы (95%).
По мнению врачей, киевлянка заболела COVID-19 в острой форме сразу после прививки. Это первый случай в Украине, когда заражение коронавирусом в тяжелой форме с последующим летальным исходом совпало по времени с вакцинацией препаратом Moderna.
Напомним, что вакцину Moderna пока используют в Украине только для первой дозы. Компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса.
Как сообщали "Подробности", в начале апреля в Винницкой области после вакцинации загадочно умер топ-чиновник. Мужчине было 42 года.
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