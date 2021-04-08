Крученюк умер после посещения ресторана, где праздновал день рождения своего товарища Источник: Facebook

В Винницкой области умер бывший первый замглавы Винницкой облгосадминистрации Александр Крученюк. Ему было 42 года. За несколько дней до смерти мужчина вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщает 33 канал.

По данным судмедэкспертизы, чиновник умер в результате желудочного кровотечения. Связь вакцинации с его смертью на данный момент не установлена.

Крученюк умер после посещения ресторана, где праздновал день рождения своего товарища.

"Александр праздновал день рождения товарища, там ему и стало плохо. Приехала "скорая помощь", но по дороге в Винницу он умер. Возможно, что Александру "помогли" уйти на тот свет, пусть бы и эту версию проверила полиция. Ведь не секрет, что победой на повторных выборах Александр многим дорогу перешел", - заявила подруга семьи покойного Наталья Бойко.

Ранее Крученюк в суде добился признания недействительными результаты выборов в Улановскую ОТГ Винницкой области. На повторном голосовании, которое состоялось 24 января, он одержал победу и стал главой громады.

Александра Крученюка похоронили 6 апреля, в городе Хмельник. Сиротами остались трое детей.

Ранее "Подробности" сообщали, что после вакцинации от COVID-19 в Украине уже умерли двое людей. 24 марта в Черновцах от инсульта скончался мужчина. Медики сообщают, что он имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Ранее после прививки от коронавируса в Одесской области умерла солдат ВСУ.