В среду, 11 августа, работу метрополитена в столице могут ограничить, изменения коснутся трех станций. Об этом рассказали в КГГА.

Такие ограничения связаны с тем, что на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Минай" (Ужгород).

Игра начнется в 19:30.

Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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