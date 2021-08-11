Работу метро могут ограничить: в чем причина [ Редактировать ]
В среду, 11 августа, работу метрополитена в столице могут ограничить, изменения коснутся трех станций. Об этом рассказали в КГГА.
Такие ограничения связаны с тем, что на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Минай" (Ужгород).
Игра начнется в 19:30.
Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
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