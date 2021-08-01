В метрополитене Киева диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам, чем шокировал людей, которые в тот момент были на станции. Реакция киевлян на гостей города попала на видео, которое опубликовали в Facebook.

Сначала на станции раздавались стандартные объявления вроде "Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской картой". В конце сообщения диктор закашлялся и призвал следить за своим здоровьем, обращать внимание на симптомы и регулярно посещать врача.

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Данное событие оказалось социальным перфомансом ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечают 1 августа. Таким образом организаторы акции решили привлечь внимание к заболеванию, которое ежегодно диагностируют у около 13 тыс. украинцев.

Акция была проведена сразу на нескольких многолюдных станциях - "Вокзальной", "Левобережной" и "Театральной".

"Я просто ехала на работу и вдруг услышала этот кашель. Видела, как вокруг меня десятки людей насторожились и подняли головы. Теперь, если у меня появится кашель, я буду более бдительной, не буду списывать все на обычную простуду и позвоню семейному врачу", - призналась одна из пассажирок столичной подземки.

Ранее сообщалось, что в Киеве 1 августа закроют несколько станций метро.

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