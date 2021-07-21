На центральной станции метро Киева произошла драка (видео) [ Редактировать ]
В среду, 21 июля, на станции киевского метро "Театральная" произошла драка. Об этом сказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.
Один из участников применил слезоточивый газ. Метро работает в штатном режиме.
Чтобы проветрить помещение, была усилена вентиляция.
В полиции Киева устанавливают все детали. Что именно произошло в метрополитене, в главном управлении столичной полиции пока не говорят.
Ранее мы писали о том, что во время обсуждения тарифов на газ в эфире одного из телеканалов подрались депутаты.
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