В среду, 21 июля, на станции киевского метро "Театральная" произошла драка. Об этом сказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Один из участников применил слезоточивый газ. Метро работает в штатном режиме.

Чтобы проветрить помещение, была усилена вентиляция.

В полиции Киева устанавливают все детали. Что именно произошло в метрополитене, в главном управлении столичной полиции пока не говорят.

Ранее мы писали о том, что во время обсуждения тарифов на газ в эфире одного из телеканалов подрались депутаты.

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