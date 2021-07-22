Как записаться на вакцинацию Pfizer и Moderna: инструкция [ Редактировать ]
С четверга, 22 июля, в Киеве открылась запись для всех желающих на вакцинацию препаратами Pfizer и Moderna.
Чтобы записаться на получение прививки, необходимо воспользоваться сайтом Helsi.me.
Прививать будут всех желающих, достигших 18-летнего возраста. При этом, место прописки не имеет значения.
Как записаться?
Шаг 1
Для того, чтобы записаться на вакцинацию, необходимо зайти на сайт Helsi.me, выбрать время и место получения прививки. Отметим, что аналогичную процедуру можно пройти с приложения на телефоне.
Отметим, что в Киеве прививку можно сделать:
- в Международном выставочном центре (Броварский проспект,16, ст.м. Левобережная)
- в пунктах вакцинации больниц и амбулаторий.
Вакцины Moderna и Pfizer можно получить в медзаведениях, в то время, как в МВЦ запись открыта на вакцинацию препаратом CoronaVac.
Обратите внимание на то, что в каждом из предложенных мест вакцинации есть указание возраста. Где-то вакцинация тем или иным препаратом доступна всем, кто достиг 18-летнего возраста, а где-то - тем, кто старше 60.
Шаг 2
Когда вы определитесь с местом, где будете делать прививку, необходимо выбрать дату вакцинации.
Те числа, которые помечены синим цветом - свободные.
Шаг 3
Далее необходимо указать информацию о себе, а именно:
- ФИО,
- возраст.
После этого вы получите талон на вакцинацию, который можно скачать в формате PDF. Отметим, что если у вас не получится попасть на вакцинацию в забронированное время - бронь можно отменить. Для этого нужно нажать на кнопку "Скасувати".
Что брать с собой на вакцинацию?
Также на входе в пункт вакцинации вас попросят показать подтверждение записи в приложении Helsi с местом записи, датой и временем.
Перед тем, как отправляться на вакцинацию обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом о наличии аллергических реакций.
Ранее сообщалось, что в европейской стране ввели привилегии для вакцинированных граждан.
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