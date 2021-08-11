Никакие кредиты и заимствования не помогут, если власть не намерена заниматься развитием экономики. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Власть с нескрываемой радостью заявила о том, что в результате длительных переговоров накануне Дня Независимости Украина получит от МВФ 2,7 млрд долларов. На самом деле - это не "подарок", и тем более - не результат усилий украинской власти. Это лишь мизерная часть общемировой программы фонда, который планирует раздать 650 млрд странам на развитие экономики. При отсутствии четкого понимания у власти как преодолеть кризис в экономике – эти деньги опять уйдут на латание бюджетных дыр и выплату внешних долгов", - заявил политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров отметил, что правительство самоустранилось от решения экономических вопросов.

"У правительства нет никакой системной политики развития промышленности, сельского хозяйства, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций. Второй год у команды Шмыгаля нет даже программы деятельности, утвержденной парламентом. Ждать от этого правительства какого-либо экономического прорыва – бессмысленно", - подчеркнул парламентарий.

По словам Юрия Бойко, в период эпидемии вопросы поддержки и развития экономики становятся приоритетными.

"Стратегия экономического развития страны сейчас, как никогда, должна стать главной задачей власти. Вместо этого, в период эпидемии, она занимается распродажей земли и стратегических предприятий. С каждым месяцем эта власть превращает государство в страну потерянных возможностей. Необходимы перевыборы и формирование профессионального правительства, способного поднять экономику и защитить людей", - резюмировал Юрий Бойко.