Бывшая жена Эминема пыталась покончить с собой (фото) [ Редактировать ]
Источник: TMZ
Ким Скотт, бывшая супруга рэпера Эминема (Маршалл Мазерс) и мать его единственной дочери, попала в больницу после того, как пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент произошел 30 июля, но известно о нем стало только сейчас. Тогда кто-то из дома Ким в Мичигане вызвал полицию и медиков, сообщив о суицидальном поведении женщины. 46-летняя Ким была настолько агрессивна, что полицейским пришлось ее скрутить, чтобы ее смогли осмотреть медики.
На тыльной стороне ноги было несколько глубоких порезов, а весь пол в комнате был залит кровью. Ким отвезли в больницу, где зашили и успокоили, сейчас она восстанавливается дома.
Эминем и Ким начали встречаться в 1989 году, когда еще были подростками. Они поженились в 1999 году, через два года развелись и снова сошлись на несколько месяцев в 2006-м.
Ким Скотт и Эминем
У них родилась единственная дочь Хейли Джейд. Сейчас ей 25 лет. После развода Эминем и Ким договорились о совместной опеке над их дочерью.
Дочь Эминема Хейли Джейд
Помимо Хейли Джейд, у рэпера есть 18-летняя дочь Ким Уитни от предыдущих отношений. Также он усыновил 27-летнюю дочь умершей от передозировки наркотиков сестры-близняшки Ким Дон Алайну.
В своих песнях Эминем часто упоминал о наркотической зависимости своей супруги, ее изменах и том, что она плохая мать плохая мать.
В октябре 2015 года Ким впервые пыталась убить себя. Год спустя она призналась, что ДТП с ее участием на пустой дороге возле ее дома на самом деле была попыткой покончить с собой.
Ким Скотт, бывшая супруга Эминема
Как сообщали "Подробности", в январе 2020 года Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа.
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