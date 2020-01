Американский рэпер Эминем презентовал свой новый альбом и клип на трек Darkness. Но, главным достижением репера стал новый рекорд по скорости чтения рэпа. Об этом сообщает портал Reddit.

В треке Godzilla из новой пластинки Music To Be Murdered By рэпер смог произнести 229 слов за 30 секунд. За полуминуты он смог в среднем произнести 11,3 слога в секунду.

Читайте также Известного российского рэпера кладут в наркоклинику

Предыдущий рекорд по скорости чтения установил также он и составлял 10,3 слога в секунду на протяжении 12 секунд речитатива в треке Majesty.

Ранее мы писали о том, что Эминем побил собственный рекорд. А также, рэпер Stormzy снял новый клип в Киеве. Этот ролик снила возле станции метро "Выдубичи" на мостах и промышленной зоне. Он его сделал совместно с рэпером Headie One.