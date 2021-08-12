Американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что к концу 2021 году начнет первую фазу испытаний на людях двух мРНК-вакцин против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает FirstWordPharma.

В первой фазе исследования вакцины мРНК-1644 будут использоваться итеративные тесты на людях для проверки правильности подхода, и несколько новых антигенов для иммунофокусировки. Вторая вакцина мРНК-1574 включает больше нативных тримерных антигенов.

Представители компании Moderna сообщили, что первая фаза испытаний для вакцин мРНК-1644 и мРНК-1574 начнется в 2021 году. Вакцины будут испытывать на 56 людях в возрасте от 18 до 50 лет. Часть из них имеет диагноз ВИЧ. Планируется, что испытания продлятся до мая 2023 года.

Препараты на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) используют совершенно новый подход к созданию вакцин. мРНК-вакцины представляют собой инструкции для человеческих клеток по выработке белка, вызывающего иммунный ответ на COVID-19. После вакцинации организм распознает белок как что-то потенциально враждебное и активирует иммунную систему для выработки антител и Т-клеток для борьбы с ним.

Ученые считают, что такой подход эффективен и против мутаций. Технология оказалась достаточно эффективной в борьбе с COVID-19, что, по мнению исследователей, может гарантировать успех вакцин против ВИЧ.

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Напомним, что людям с положительным ВИЧ-статусом необходимо принимать антиретровирусные препараты, чтобы у них не развился СПИД. Кроме того, антиретровирусная терапия предотвращает передачу ВИЧ другим людям.

Как сообщали "Подробности", в России уже созданы прототипы вакцины от ВИЧ. Разработкой лекарства от страшного заболевания занимается несколько научно-исследовательских центров.

Больше о ВИЧ и СПИДе можно прочитать в нашем материале.