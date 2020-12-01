От ВИЧ во всем мире вылечили всего трех человек Источник: открытые источники

В России созданы прототипы вакцины от ВИЧ. Разработкой лекарства от страшного заболевания занимается несколько научно-исследовательских центров. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, сообщает ТАСС.

Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет. У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр "Вектор" имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы.

Чиновница выразила уверенность, что в России в скором времени будет создана и начнет использоваться действующая вакцина от ВИЧ.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России заражение ВИЧ диагностировали у почти 50 тысяч человек, что на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВИЧ позитивный статус имеют более 1 млн россиян.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в нашей стране на сегодня зарегистрировано почти 142 тыс. человек, больных ВИЧ. В то же время около 60 тыс. украинцев не знают о своем ВИЧ-статусе. Только в 2019 году было выявлено 16 357 новых случаев инфицирования ВИЧ.

В июле 2020 года "Подробности" сообщали, что 36-летний житель Бразиилии, стал третьим в мире человеком, которого врачи смогли полностью вылечить от ВИЧ-инфекции.

Для нейтрализации вируса иммунодефицита человека ученые использовали комбинацию антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3). Такое сочетание лекарств вынудило клетки его организма пробуждать "спящий" вирус, что сделало его уязвимым для иммунитета.

Агрессивный курс лечения уменьшил количество вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в его крови. Также упало число антител, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике.

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Напомним, что людям с положительным ВИЧ-статусом необходимо принимать антиретровирусные препараты, чтобы у них не развился СПИД. Кроме того, антиретровирусная терапия предотвращает передачу ВИЧ другим людям.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса привела к дефициту лекарств от ВИЧ.