В 2019 году в Украине диагностировали 16 357 случаев ВИЧ Источник: открытые источники

1 декабря во всем мире ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунного дефицита или просто СПИДом.

Болезнь, которую назвали "чума XX века", открыли в 1988 году французские вирусологи Люк Монтанье и Франсуаза Барре-Синусси. Позднее американский инфекционист Роберт Галло нашел связь между ВИЧ со СПИДом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2019 года в мире насчитывалось 38 млн человек, инфицированных ВИЧ. По оценкам организации, на конец 2019 года о своем ВИЧ-статусе знали 81% людей, живущих с ВИЧ. За период с 2000 по 2019 гг. число новых случаев ВИЧ-инфекции в мире уменьшилось на 39%.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в нашей стране на сегодня зарегистрировано почти 142 тыс. человек, больных ВИЧ. В то же время около 60 тыс. украинцев не знают о своем ВИЧ-статусе. Только в 2019 году было выявлено 16 357 новых случаев инфицирования ВИЧ.

Читайте также Знаменитости, которых погубил СПИД

1. ВИЧ и СПИД - одно и то же

ВИЧ и СПИД - не одно и то же. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и ослабляет защиту от многих инфекций и некоторых типов рака.

Вирус разрушает и ослабляет функцию иммунных клеток, поэтому у инфицированных людей постепенно развивается иммунодефицит. Иммунная функция обычно измеряется числом клеток CD4.

Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который, при отсутствии лечения, у некоторых людей может развиться через много лет. Для СПИДа характерно развитие некоторых видов рака, инфекций или других тяжелых клинических проявлений хронического характера.

2. ВИЧ - это смертный приговор

Лекарства от ВИЧ пока нет, но на сегодняшний день известно о трех людях, которые смогли вылечиться от инфекции. В июле 2020 года "Подробности" сообщали, что 36-летний житель Бразиилии, стал третьим в мире человеком, которого врачи смогли полностью вылечить от ВИЧ-инфекции.

Для нейтрализации вируса иммунодефицита человека ученые использовали комбинацию антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3). Такое сочетание лекарств вынудило клетки его организма пробуждать "спящий" вирус, что сделало его уязвимым для иммунитета.

Агрессивный курс лечения уменьшил количество вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в его крови. Также упало число антител, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике.

Людям с положительным ВИЧ-статусом необходимо принимать антиретровирусные препараты, чтобы у них не развился СПИД. Кроме того, антиретровирусная терапия предотвращает передачу ВИЧ другим людям.

Если лечение подобрано вовремя и правильно, ожидаемая продолжительность жизни с ВИЧ такая же, как у здоровых.

1 декабря 2020 года Россия сообщила, что их ученые создали прототип вакцины от ВИЧ.

Читайте также В Украине ввели новые стандарты лечения ВИЧ

3. ВИЧ можно заразиться через поцелуи или укус комаров

ВИЧ не передается воздушно-капельным путем. При обычных повседневных контактах, объятиях и рукопожатиях заразиться нельзя. Кожа человека является естественным барьером для вируса, который на воздухе быстро теряет активность и погибает.

Заразиться можно только через некоторые биологические жидкости организма: кровь, вагинальные выделения, сперму и грудное молоко матери. Самыми распространенными путями заражения являются незащищенный секс и использование одного шприца инъекционным наркоманами.

Чтобы заразиться через слюну инфицированного, ее нужно не менее трех литров. Даже мелкие язвочки и ранки во рту вряд ли станут "воротами" для проникновения инфекции. Чтобы заразиться потом, нужна целая ванна жидкости, а слез - целый бассейн.

Заразиться ВИЧ от укуса комара, который до этого пил кровь у инфицированного невозможно. Вирус ВИЧ не живет в организме насекомого. Кроме того, комар впрыскивает в место укуса не кровь, а антикоагулянт - специальное вещество для замедления свертываемости крови.

4. Болезнь наркоманов, проституток и секс меньшинств

Вначале считалось, что ВИЧ-инфекция - "профессиональная" болезнь инъекционных наркоманов, проституток и геев. Это не так, хотя их доля велика. ВИЧ-инфекция давно вышла за границы этих маргинальных и обособленных социальных групп.

По данным ВОЗ, в 2019 году более 60% новых случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет во всем мире (примерно 62%) было зарегистрировано среди представителей ключевых групп риска и их сексуальных партнеров.

В Европе 50% новых случаев заражения приходится на гетеросексуальные контакты, на употребление инъекционных наркотиков - 13% случаев, на половые контакты между мужчинами - 20,7%.

По определению ВОЗ, ключевыми группами риска населения ВИЧ-инфицирования являются: мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами; потребители инъекционных наркотиков; лица, находящиеся в тюрьмах и других учреждениях закрытого типа; работники сферы сексуальных услуг и их клиенты; трансгендеры.

Читайте также 10 звезд, которые умерли от СПИДа

5. Презервативы и передача от матери ребенку

Презервативы считаются самым эффективным способом защиты от болезней, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ - минимальный.

По данным ВОЗ, систематическое применение мужских латексных презервативов защищает от передачи ВИЧ и от других инфекций, передаваемых половым путем, не менее чем на 85%.

ВИЧ может передаваться от матери ребенку во время беременности и родов. Передача ВИЧ от зараженной матери ее ребенку во время беременности и родов называется вертикальной передачей инфекции. Если не принимать никаких мер, риск передачи ВИЧ от матери ребенку варьируются в пределах 15‑45%.

Риск заражения почти полностью можно устранить при условии, что беременная мать (и ребенок) получают антиретровирусные препараты.

Поскольку заразиться можно и через грудное молоко, кормящая мать также должна получать терапию. Но, как правило, таким мамам с ВИЧ обычно противопоказано грудное вскармливание.

В 2019 году во всем мире 85% из приблизительно 1,3 млн беременных, живущих с ВИЧ, получали АРВ-препараты для профилактики передачи инфекции ребенку.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса привела к дефициту лекарств от ВИЧ.