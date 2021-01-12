"Прорыв в лечении онкологии": Комаровский рассказал о вакцинах от COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: Pfizer
Благодаря изобретенным вакцинам против коронавируса в медицине произойдет стремительный прогресс в лечении онкологических заболеваний. Об этом заявил известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский в интервью, которое вышло сегодня на YouTube.
Надежду на излечение многих видов рака дают мРНК-вакцины от COVID-19. До пандемии мРНК-вакцины широко не применялись.
Благодаря пандемии выиграют те, у кого есть мозги, кто может делать правильные выводы. Скорее всего, благодаря мРНК-вакцинам будет огромный прорыв в области лечения онкологических больных. Это очень важно.
На сегодняшний день производят две мРНК-вакцины от коронавируса - американская компания Moderna и немецкая BioNTech совместно с американской Pfizer.
Они фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания. И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. Им удалось, используя эти разработки, создать мРНК-вакцину (против коронавируса).
Комаровский рассказал, как работает такое лекарство.
Суть ее состоит в том, что молекулы РНК в особой наножировой пленочке попадают в организм (это очень сложно даже просто объяснить!), и они в самом организме человека начинают производить один из белков вируса, и тут же в огромном количестве на него вырабатываются антитела. Такой технологии никогда в медицине не было. Надо учитывать, что РНК и жировая пленка, в которой она находится, очень нестабильны. Поэтому и нужна очень низкая температура (для хранения таких вакцин - ред.).
Чтобы создать мРНК-вакцину, ученым нужен доступ к расшифрованному геному вируса SARS-CoV-2, а не к вирусу так таковому, объясняют в компании Pfizer.
Наши ученые сконцентрировались на геноме белка "шипов" вируса ("шипы" - основной механизм прикрепления вируса к клетке насителя - ред.). Эта информация затем может быть использована для синтеза специфической мРНК и создания "инструкции", которую клетка может использовать для синтеза белка "шипов".
Синтетическую мРНК затем упаковывают в липидную наночастицу, которая доставляет "инструкцию" клеткам. Попав внутрь клетки, генетический механизм выполняет инструкции мРНК для производства вирусного белка, который выделяется на поверхность клетки-хозяина и стимулирует иммунную систему человека вырабатывать ответ на вирусный антиген.
Как сообщали "Подробности", в компании Moderna заявили, что их вакцина от коронавируса способна обеспечить годовой иммунитет к COVID-19.
Вместе с тем вакцина Pfizer показала 95% эффективности от коронавируса.
Китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac Biotech, который будут прививать украинцев, показала 78% эффективности.
Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.
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