Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он готов признать Крым территорией РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также Крымская платформа: еще три страны примут участие в саммите

По словам Лаврова, Крым якобы "входит в состав Союзного государства как территория России", и это якобы закреплено в российском законодательстве.

"У нас есть Договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, - это территория Российской Федерации", - отметил глава МИД России.

Ранее мы писали о том, что МИД вызвал посла Беларуси из-за угроз Лукашенко "поставить Украину на колени".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.