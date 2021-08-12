В России отреагировали на заявление Лукашенко о статусе Крыма [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он готов признать Крым территорией РФ.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Лаврова, Крым якобы "входит в состав Союзного государства как территория России", и это якобы закреплено в российском законодательстве.
"У нас есть Договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, - это территория Российской Федерации", - отметил глава МИД России.
Ранее мы писали о том, что МИД вызвал посла Беларуси из-за угроз Лукашенко "поставить Украину на колени".
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По словам белорусского политического советника, новые санкции будут дополнять карательные меры, введенные администрацией ранее в этом году, и будут направлены на дальнейшую изоляцию Александра Лукашенко