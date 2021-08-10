МИД Украины вызвал "на ковер" временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева после заявления Александра Лукашенко о возможном признании Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Белорусского дипломата предостерегли, что выраженная А. Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначным соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права.

Также официальный Киев запросил от Минска разъяснение по поводу слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске "прокуроров" самопровозглашенной "ЛНР" на территорию Беларуси для допроса журналиста Романа Протасевича.

В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался.

В Украине также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным.

Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него является проигрышной ставкой.

Напомним, что вчера, 9 августа, во время "большого разговора с президентом" Лукашенко заявил о готовности признать оккупированный Крым частью России, но только тогда, когда "последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию".

Больше можно прочить в нашем материале "Вы ведете себя несколько подленько": что Лукашенко заявил об Украине на пресс-конференции.