Турецьким рятувальникам вдалося загасити всі великі лісові пожежі. В уряді повідомили, що вони були наймасштабнішими в історії країни. І подякували державам, які надали допомогу.

Нагадаємо, Україна теж направила до Туреччини загін рятувальників. Пожежі на півдні Туреччини спалахнули наприкінці липня. Найбільші осередки займання фіксували у провінціях Анталія та Мугла. Вогонь знищив близько ста шістдесяти тисяч гектарів лісу.

Водночас північ Туреччини накрили потужні повені. Відомо вже про дев'ятьох загиблих.