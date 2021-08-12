Пожежі у Туреччині визнали наймасштабнішими в історії [ Редактировать ]
Турецьким рятувальникам вдалося загасити всі великі лісові пожежі. В уряді повідомили, що вони були наймасштабнішими в історії країни. І подякували державам, які надали допомогу.
Нагадаємо, Україна теж направила до Туреччини загін рятувальників. Пожежі на півдні Туреччини спалахнули наприкінці липня. Найбільші осередки займання фіксували у провінціях Анталія та Мугла. Вогонь знищив близько ста шістдесяти тисяч гектарів лісу.
Водночас північ Туреччини накрили потужні повені. Відомо вже про дев'ятьох загиблих.
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