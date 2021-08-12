Талибы захватили второй по величине город Афганистана [ Редактировать ]
Радикальное движение "Талибан" заявило о захвате второго по величине города в Афганистане - Кандагаре. Официального подтверждения этой информации пока нет. Также стало известно о взятии талибами столицы провинции Газни, сообщает агентство "Аль-Джазира".
"Талибан" только что написал в Twitter, что захватил Кандагар", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что пока не понятно, насколько правдиво заявление талибов. Однако, по его данным, за Кандагар идут ожесточенные бои. В соцсетях пользователи публикуют видео, на которых, как утверждается, показаны кадры отступления правительственных войск из города.
Kabul regime forces retreating from Kandahar. pic.twitter.com/Mfn2GfhaEL— Muhammad Jalal (@MJalal700) August 12, 2021
"Аль-Джазира" подчеркивает, что Кандагар - важный актив для правительства Афганистана, за который оно должно держаться. В городе проживает около 400 тысяч человек.
В то же время сообщается, что талибы взяли под контроль Газни, столицу одноименной провинции. Город находится примерно в 130 километрах от Кабула. Таким образом боевики захватали уже 10 административных центров страны за несколько дней.
На фоне обострения ситуации в Афганистане посольство США призвало американцев немедленно покинуть страну, используя доступные варианты коммерческих рейсов. "Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены даже в Кабуле", - говорится в уведомлении посольства.
Ранее сообщалось, что талибы захватили центр провинции Тахар в Афганистане.
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