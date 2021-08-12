За месяц в стране погибли более тысячи человек/ фото: RFI

В Афганистане вооруженные боевики радикального движения "Талибан" совершили захват региональной столицы Газни. В ходе захвата они заняли более половины города. Об этом пишет "Радио Свобода".

Через захваченный Газни проходит важнейшая автодорога из столицы страны Кабула до Кандагара. Через эту дорогу происходит связь боевиков с опорными пунктами на юге. В связи с этим существует вероятность того, что талибы попытаются захватить столицу Афганистана.

Отмечается, что в результате боев в стране за месяц погибли более тысячи гражданских лиц. Известно, что в настоящее время под контролем боевиков "Талибана" находятся 1/3 из 34 столиц регионов страны.

Читайте также, боевики движения "Талибан" в Афганистане заявили, что захватили Талукан, столицу северной провинции Тахар, расположенную рядом с Таджикистаном. Боевикам запрещено входить в дома и производить задержания. Местные власти подтвердили нападение и заявили, что сопротивление продолжается.

Кроме того, столица Афганистана Кабул и ряд районов страны остались без электричества в результате боевых действий. Отключение электричества произошло из-за повреждения опор линии энергопередач, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан".

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