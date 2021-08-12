В четверг, 12 августа, вечером в Воронеже (Россия) взорвался пассажирский автобус ПАЗ. В результате происшествия пострадали более 10 человек, одной из женщин врачи ампутировали ноги.

Причины взрыва выясняют правоохранители, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в результате взрыва маршрутки пострадали 12 человек. Двое из них доставлены в городскую больницу, еще двое - в ожоговый центр.

"На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи", - уточнил собеседник издания.

В результате происшествия автобус сгорел полностью. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента. По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

По данным источников Telegram-канала Baza, водитель взорвавшейся маршрутки заявил, что его автобус работал на дизеле и не был оборудован газовыми баллонами. На место происшествия уже приехали сотрудники ФСБ.

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