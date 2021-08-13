Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки 12 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1263 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 73 ребенка и 52 медработника.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 613 человек;
- летальных случаев - 44;
- выздоровели - 1007 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 22318 человек;
- методом ИФА - 8133 человека;
- экспресс-тестами - 16904 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.
Ранее сообщалось, что ученые шокировали заявлением о новом штамме коронавируса. Также мы писали о том, что Израиль одобрил третью дозу вакцины для людей старше 50 лет.
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