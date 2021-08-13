В Израиле одобрили третью дозу вакцины от коронавируса для людей старше 50 лет. Такие люди уже могут получить третью прививку, сообщает cursorinfo.co.il со.

"Члены команды пришли к выводу, что третья прививка для людей в возрасте 50 лет и старше, а также для медицинских бригад является эффективной и правильной. Кампания по вакцинации людей в возрасте 60 лет и старше имела большой успех. К настоящему времени вакцинировано более 750 тысяч человек, и мы переходим к следующему этапу. Это важный шаг в борьбе с пандемией", - заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

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Решение было принято после продолжительного заседания Консультативного комитета по вакцинам против коронавируса и контролю над эпидемиями.

Еще до того, как было опубликовано официальное заявление премьер-министра, фонды здравоохранения проинформировали своих членов о том, что любой, кто соответствует требованиям, может связаться с ними и записаться на прием.

Ранее сообщалось, что вакцину Moderna используют в Украине только для первой дозы.

Также мы писали о том, что интервал между дозами вакцины CoronaVac рекомендуют сократить. После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.

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